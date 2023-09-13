13 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Мигрант, облапавший школьницу в Тюмени, получил 15 лет "строгача"

В Тюмени Калининский районный суд признал виновным 38-летнего жителя Таджикистана Зарифа К., приехавшего в областную столицу на заработки, сообщили Накануне.RU.

Мужчину обвиняли в "Насильственных действиях сексуального характера" в отношении девочки, 2010 года рождения. Преступление было совершено 31 июля 2019 года. Школьница спешила в летний пришкольный лагерь. У дома №88 по ул. Полевой она встретила Зарифа К., который попросил ее установить часы на своем мобильном телефоне.

Пока она пыталась выставить время, мужчина ощупал своей рукой ее грудь, провел ее рукой у себя между ног и расстегнул штаны. Девочка отдернула руку и убежала. Вечером рассказала о случившемся матери, та вызвала полицию. Пострадавшая описала мужчину и во что он был одет.

В сентябре того же года аналогичное преступление было совершено в районе улицы Полевой, и полицейским удалось задержать подозреваемого. На допросе он сознался в преступлениях. А на очной ставке девочка опознала его.

По совокупности совершенных преступлений, суд приговорил Зарифа К. к 15 годам колонии строгого режима.

Приговор обжалуется осужденным и обвинением.

Теги: суд, школьница, приговор


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