На Южном Урале глава города получил предостережение из-за подготовки к отопительному сезону

Главе Златоуста Максиму Пекарскому объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения к отопительному периоду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокурор города выехал на место строительства новой котельной. Была дана оценка степени строительной готовности объектов, были обсуждены результаты пуско-наладочных испытаний и вопросы получения разрешительной документации в органах Ростехнадзора.

Это котельная и еще две, построенные в 2022 году, призваны заменить в схеме теплоснабжения города неэффективную котельную "ЗЭМЗ-Энерго", котоая создает риски для безаварийного прохождения отопительного периода и является одной из основных причин роста задолженности предприятий коммунального комплекса за поставленные топливно-энергетические ресурсы.