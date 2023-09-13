Владимир Якушев: В УрФО полным ходом идёт подготовка к федеральной выставке "Россия"

Регионы Уральского федерального округа представят свои экспозиции на международной выставке-форуме "Россия". Она состоится по поручению президента России с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ (Москва). На ней будут представлены все 89 регионов страны, а также федеральные ведомства, госкорпорации и иностранные государства. Выставка займёт более 250 тысяч квадратных метров.

По словам представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева, подготовка в регионах федерального округа идёт полным ходом.

"Цель выставки "Россия" – показать всё многообразие и величие нашей страны. Регионы Уральского федерального округа подготовили оригинальные, запоминающиеся экспозиции. Они расскажут, чем живут Урал и Западная Сибирь: о достижениях в экономике и инвестиционном потенциале, культуре и традициях, науке, искусстве и людях. Кроме того, регионы качественно проработали событийную часть – запланированы Дни регионов, презентации региональной кухни, встречи с амбассадорами, концерты, телемосты и многое другое. Уверен, программы регионов УрФО будут интересны всем гостям выставки, и по итогу субъекты получат много перспективных идей по новым проектам и сотрудничеству с другими участниками выставки", – подчеркнул полпред.

Монтаж стендов регионов начнётся в ближайшее время. Организационные моменты, связанные с подготовкой к выставке, по поручению полпреда сегодня с регионами обсудил его заместитель Борис Кириллов. Он отметил, что все вопросы, которые возникают у субъектов, оперативно решаются.