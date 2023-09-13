Путин: Ким Чен Ын посетит завод в Комсомольске-на-Амуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках визита в Россию посетит Владивосток, где ему продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Также северокорейский лидер посетит Дальневосточный федеральный университет.

"Впереди у председателя большая программа, - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1". - Он же отсюда еще летит в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная техника".

Напомним, сегодня лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром "Восточный" в Амурской области. Его бронепоезд приехал на железнодорожную станцию космодрома. На территории "Восточного" его встретил Владимир Путин.

Президент России и лидер Северной Кореи провели переговоры на "Восточном". В них также приняли участие глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, которые ждали президента на космодроме.