Замминистра спорта Пермского края покидает должность

Замминистра спорта Пермского края Марина Зиннер покидает должность.

Информацию Накануне.RU подтвердили в министерстве. В ведомстве сообщили, что у нее истек контракт. О причинах, по которым его не стали продлевать, не сообщили.

По данным "Ъ-Прикамье", причиной ухода стали разногласия Зиннер с краевым министром спорта Татьяной Чесноковой. Марина Зиннер работала в министерстве спорта Пермского края с мая 2019 года. До этого занимала должность заместителя директора спортивной школы "Летающий лыжник".