Крупнейшая отраслевая конференция водоканалов России проходит в Екатеринбурге

Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко в среду, 13 сентября, принял участие в открытии XV Конференции водоканалов России, которая проходит в эти дни в уральской столице. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"От имени главы Екатеринбурга и от лица администрации города Екатеринбурга рад приветствовать в нашем городе гостей конференции. Задача мероприятия – обмен накопленным опытом в сфере водоснабжения. Желаю всем плодотворной работы", – сказал Владимир Гейко на главной пленарной сессии.

Деловая программа конференции 2023 года сформирована из семи тематических блоков, которые будут посвящены особенностям участия водоканалов в реализации нового федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов, оптимизации работы предприятий водоснабжения и водоотведения в рамках меняющихся экологических и санитарно-гигиенических требований, проблемам кадрового обеспечения отрасли, а также вопросам внедрения новых технологий, оборудования и цифровых систем в водопроводно-канализационном хозяйстве.

Помимо деловой части, представители водоканалов из множества городов России посетят крупнейшие объекты водоснабжения и водоотведения столицы Урала. Эксперты отрасли оценят работу Екатеринбурга по обеспечению жителей питьевой водой и очистке сточных вод. Кроме этого, гостей мероприятия ждет культурно-развлекательная программа и ознакомление с главными достопримечательностями города.

Организатором крупнейшей отраслевой конференции выступает Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения водоканалов. Событие пройдет при поддержке правительства Свердловской области, администрации города Екатеринбурга и МУП "Водоканал" Екатеринбурга.

Мероприятие проходит ежегодно в различных городах России с целью обсуждения новых федеральных инициатив и программ по развитию отрасли водоснабжения и водоотведения, разъяснения всех принятых и планируемых изменений профильного законодательства, выявления лучших муниципальных практик по обеспечению населения питьевой водой и очистке сточных вод, а также формирования предложений регионов по улучшению состояния отрасли.

Как мы сообщали ранее, ЕМУП "Водоканал" для удобства горожан ввел Единый номер телефона для диспетчерских служб. Телефон объединяет диспетчерскую предприятия Горводопровод, отвечающего за вопросы холодного водоснабжения, и диспетчерскую Службы водоотведения (вопросы канализации). Единый номер +7 (343) 222-22-70 позволит быстрее и проще подать заявку об аварии или узнать причину отключения холодной воды по адресу. Также, чтобы узнать причину отключения холодной воды, можно воспользоваться онлайн-сервисом в разделе сайта "В доме нет воды".