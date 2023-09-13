13 Сентября 2023
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Фото:youtube.com

Данила Козловский выиграл у активиста-ябедника суд о защите чести и достоинства

Актер театра и кино Данила Козловский отсудил у активиста Виталия Бородина 1 рубль по иску о защите чести и достоинства, пишет Shot.

Козловский несколько раз пытался подать на Бородина в суд, несколько раз ему возвращали исковое заявление, о чем Бородин сообщал своим подписчикам. Но в третий раз заявление приняли, и в итоге суд встал на сторону актера.

Бородин неоднократно жаловался на Козловского (и на других известных людей) в прокуратуру, пытаясь найти в действиях и словах звезд нарушения закона. Например, Козловского он предлагал привлечь к ответственности за некие призывы к незаконным массовым акциям. Бородин просил прокуратуру проверить, не финансируют ли Козловского иноагенты. Судя по всему, ни прокуратура, ни суд ничего не выявили.

Бородин уже заявил СМИ, что намерен обжаловать решение суда.

Теги: данила козловский, суд, донос


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