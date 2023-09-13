Корабли ВМФ, пострадавшие из-за атаки ВСУ на завод в Севастополе, восстановят

Минобороны России сообщило о том, что два корабля ВМФ, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима, будут полностью восстановлены.

Они продолжат боевую службу в составе своих флотов.

Напомним, ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной ракетной атаки возник пожар на Севморзаводе. По предварительной информации, пострадало 24 человека. В Минбороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера.