13 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Корабли ВМФ, пострадавшие из-за атаки ВСУ на завод в Севастополе, восстановят

Минобороны России сообщило о том, что два корабля ВМФ, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима, будут полностью восстановлены.

Они продолжат боевую службу в составе своих флотов.

Напомним, ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной ракетной атаки возник пожар на Севморзаводе. По предварительной информации, пострадало 24 человека. В Минбороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера.

Теги: Минобороны России, корабль, ВМФ, завод


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