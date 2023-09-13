13 Сентября 2023
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбург готовится принять крупнейший форум в области строительства и архитектуры

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во вторник, 12 сентября, принял участие в заседании организационного комитета X Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild под председательством Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

Выставка 100+ TechnoBuild пройдёт с 3 по 6 октября в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Она разместится на площади 40 тысяч квадратных метров. Темой форума в этом году стало "Строительство человечности".

По словам руководителя Минстроя РФ, областные власти и лично губернатор Свердловской области самым серьезным образом относятся к подготовке этого масштабного мероприятия, о чем говорит в том числе уровень участников предстоящего форума.

"Регион во главе с руководителем очень серьезно относится к подготовке мероприятия. Рост количества участников показывает особый интерес к форуму. В целом регион по всем программам успешно выполняет актуальные задачи. Те объемы стройки, которые реализуются в Свердловской области, демонстрируют, что по всем программам регион успешно и уверенно развивается", – выразил уверенность Ирек Файзуллин.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что подготовка к международному форуму-выставке идет в полном соответствии с планом. Планируется, что форум привлечет 500 экспонентов – в полтора раза больше, чем годом ранее. Свое участие в 100+ TechnoBuild на данный момент подтвердили уже 386 компаний из шести стран и 35 регионов России.

"Форум 100+ TechnoBuild, который зарождался как специализированная выставка высотного и уникального строительства, в итоге превратился в крупнейшее выставочно-деловое мероприятие строительной сферы. Здесь собираются флагманы архитектуры и урбанистики, проектировщики и строительные эксперты, девелоперы. В этом деловом общении рождаются новые идеи развития наших городов и повышения комфорта проживания граждан", – отмечал ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Алексей Орлов(2023)|Фото: Накануне.RU

Участники 100+ представят свои компетенции и разработки в таких направлениях, как производство и дистрибуция материалов, технологий и оборудования, BIM-проектирование и цифровые технологии, девелопмент и архитектура, создание комфортной городской среды и многих других. На полях форума будут обсуждать и подготовку квалифицированных кадров для отрасли.

"Особое внимание в этом году занимает серия мероприятий по кадрам. Впервые у нас почти 20 секций по этой тематике, включая два специализированных курса по повышению квалификации с университетом Минстроя. Также много мероприятий, посвященных цифровизации – это и продажи, и эксплуатация, и девелопмент, и "Умный город", – сказала исполнительный директор Гильдии строителей Урала Вера Белоус.

Ожидается, что выставочная часть форума будет состоять из нескольких кластеров. В кластере "Комфортная городская среда" будут представлены решения для благоустройства территорий, инновации в сфере малых архитектурных форм, детские площадки и спортивное оборудование российского производства. Кроме того, на выставочных площадях разместятся кластеры дизайна интерьеров и освещения, масштабная экспозиция техники, а также традиционная выставка "Уралэкспокамень" и Уральский форум недвижимости. А в кластере дизайна интерьеров, помимо стендов компаний-производителей материалов и интерьерных решений, будет представлена экспозиция из 12 демонстрационных помещений, в которых посетителям презентуют интерьеры от екатеринбургских дизайнеров.

Теги: Алексей Орлов, 100+ TechnoBuild


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