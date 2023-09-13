13 Сентября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Интеллектуальная транспортная система поможет обеспечить безопасность дорожного движения во Владимирской области

Владимирская область в числе 51 региона страны участвует в программе внедрения интеллектуальных транспортных систем в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Программа создания ИТС является логичным дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Владимирской городской агломерации. В связи с возрастающей с каждым днём интенсивностью движения и увеличением транспортных потоков, интеллектуальная транспортная система является эффективным решением, позволяющем обеспечить безопасность и комфорт всех участников дорожного движения в городской среде.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, на сегодняшний день завершена работа по проектированию ИТС Владимирской городской агломерации, проведен аукцион на оказание услуги по созданию ИТС на период 2023 – 2025 гг. Его победителем стало ПАО «Ростелеком», сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.

Проектом предусмотрено создание центра управления, где подробная информация о транспортном потоке (заторах, пробках, авариях и т.д.) и передвижении транспортных средств по улично-дорожной сети будет отображаться на видеостене.

велосветофор в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Кроме этого, планируется ввести в эксплуатацию следующие основные подсистемы: светофорного управления; мониторинга параметров транспортного потока; метеомониторинга; видеонаблюдения и детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций; диспетчеризации управления служб содержания дорог.

В 2023-2025 гг. запланировано модернизировать и подключить к центру управления 27 адаптивных светофорных объектов, установить 74 видеодетектора транспорта, а также 1 автоматическую дорожную метеостанцию.

интеллектуальная транспортная система, владимирская агломерация(2023)|Фото: avo.ru

Реализация проекта по созданию интеллектуальной транспортной системы Владимирской городской агломерации рассчитана до конца 2030 года.

В Минтранспорта региона уточняют: дополнительно будет модернизировано еще 37 светофорных объектов, установлено 142 видеодетектора транспорта, 86 видеокамер наблюдения и детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, а также 3 автоматических дорожных метеостанции.

Теги: Интеллектуальная транспортная система, дорожное движение, владимирская агломерация


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