13 Сентября 2023
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Фото: Накануне.ru

Уральца ждет суд за продажу арестованного автомобиля

Жителя Среднего Урала ждет суд за продажу арестованного судебными приставами имущества.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП по Свердловской области, ранее 25-летний уралец был признан виновным по статье 264 УК РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения. Шалинский районный суд назначил ему 240 часов обязательных работ с конфискацией принадлежащего ему автомобиля "Тойота".

Арестованную судебным приставом машину передали владельцу на ответственное хранение с запретом ею распоряжаться. Однако мужчина, проигнорировав предупреждение, взял и продал ее. После этого против него возбудили еще одно уголовное дело – на этот раз по статье "Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации".

На сегодняшний день следствие завершено. Дело направлено на рассмотрение в суд.

Теги: автомобиль, продажа, приставы, суд


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