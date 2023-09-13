Спикером гордумы Екатеринбурга стала сотрудник УрФУ Анна Гурарий

Директор департамента политологии и социологии гуманитарного института УрФУ Анна Гурарий станет спикером городской думы Екатеринбурга. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

По имеющимся сведениям, глава региона Евгений Куйвашев уже встретился с Гурарий, сообщив о ее статусе спикера.

Напомним, накануне стали известны окончательные итоги выборов в Екатеринбургскую городскую думу, прошедших в минувшие выходные. Анна Гурарий избиралась по 9 одномандатному округу.

Первое заседание нового состава думы запланировано на 26 сентября, но дата еще может быть скорректирована.