Шойгу сообщил, чем закончится СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказался об окончании специальной военной операции.

"У нас нет других вариантов", - приводит РИА Новости ответ Шойгу на вопрос, победит ли Россия в СВО.

Президент Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.