13 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Житель Канска, призывавший подорвать Крымский мост, получил семь лет колонии

Житель Канска (Красноярский край) приговорен к семи годам колонии особого режима за призывы к насилию над русскими и подрыву Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ региона.

По данным ведомства, посты мужчина писал в своих социальных сетях. Суд признал его виновным в публичных призывах к экстремизму и терроризму (часть 2 статьи 205.2, часть 2 статьи 280 УК РФ).

Ранее жителя Челябинской области осудили за призывы к терроризму. По данным ФСБ, он распространял в телеграм-чате призывы к совершению террористических актов в отношении органов власти и применению насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

Теги: канск, крымский мост, призывы к терроризму


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