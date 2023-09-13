У берегов Гренландии сел на мель круизный лайнер с 206 пассажирами на борту

Роскошный круизный лайнер Ocean Explorer с 206 пассажирами (в основном австралийцы) на борту сел на мель у северо-восточного берега Гренландии. Ближайшее судно, которое может прийти на помощь кораблю, сможет прибыть к месту бедствия только в пятницу, передает Bloomberg.

Арктический лайнер находится в Альпе-фьорде примерно в 1400 км на северо-восток от столицы Гренландии Нуука, сообщил представитель объединенного арктического командования датских вооруженных сил Брайан Йенсен.

По его словам, капитан корабля сначала не подавал сигнал бедствия и ждал прилива в надежде, что с поднявшейся ночью водой удастся отплыть. Но судно уже основательно погрузилось в смесь песка и ила, оставленного близлежащим ледником. Два последовавших прилива не помогли кораблю сдвинуться с места.

Йенсен отметил, что сейчас в районе штиль и непосредственной угрозы для людей на лайнере нет. На судне достаточно припасов, пострадавших нет, так что задействовать авиацию пока не будут.

Оператором лайнера является австралийская компания Aurora Expeditions, она специализируется на полярных путешествиях. Стоимость круиза в арктических водах продолжительностью около месяца превышает $30 тыс. с человека.