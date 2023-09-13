У берегов Гренландии сел на мель круизный лайнер с 206 пассажирами на борту

13 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.ru

У берегов Гренландии сел на мель круизный лайнер с 206 пассажирами на борту

Роскошный круизный лайнер Ocean Explorer с 206 пассажирами (в основном австралийцы) на борту сел на мель у северо-восточного берега Гренландии. Ближайшее судно, которое может прийти на помощь кораблю, сможет прибыть к месту бедствия только в пятницу, передает Bloomberg.

Арктический лайнер находится в Альпе-фьорде примерно в 1400 км на северо-восток от столицы Гренландии Нуука, сообщил представитель объединенного арктического командования датских вооруженных сил Брайан Йенсен.

По его словам, капитан корабля сначала не подавал сигнал бедствия и ждал прилива в надежде, что с поднявшейся ночью водой удастся отплыть. Но судно уже основательно погрузилось в смесь песка и ила, оставленного близлежащим ледником. Два последовавших прилива не помогли кораблю сдвинуться с места.

Йенсен отметил, что сейчас в районе штиль и непосредственной угрозы для людей на лайнере нет. На судне достаточно припасов, пострадавших нет, так что задействовать авиацию пока не будут.

Оператором лайнера является австралийская компания Aurora Expeditions, она специализируется на полярных путешествиях. Стоимость круиза в арктических водах продолжительностью около месяца превышает $30 тыс. с человека.

Теги: гренландия, бедствие, лайнер, мель


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети