13 Сентября 2023
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Образование Владимирская область
Фото: avo.ru

Владимирская область стала одним из пилотных регионов, где идет отработка механизмов дебюрократизации системы образования

Накануне в пресс-центре правительства Владимирской области состоялась пресс-конференция заместителя Губернатора Владимира Куимова и советника руководителя Рособнадзора, директора по развитию ГК «Просвещение» Натальи Алтыниковой по вопросам сокращения бюрократической, документарной нагрузки на педагогов.

В 2022 году Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий излишнюю нагрузку на учителей, а Министерство просвещения РФ установило перечень из 5 документов (вместо 40-50), подготовкой которых должны заниматься учителя. Введен прямой запрет возлагать на педагогов обязанности по подготовке документов, не входящих в перечень.  Кроме того, поправки в законодательство разрешили не дублировать электронные документы копиями на бумажных носителях.

Наталья Алтыникова - один из соавторов соответствующих поправок в федеральном законодательстве, руководитель-координатор межведомственной рабочей группы по сокращению бюрократической нагрузки на педагогов и образовательные организации, созданной по поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Регуляторная гильотина в ближайшем времени ждет и перечень документов, которые готовят педагоги дошкольных образовательных учреждений. По предварительному заключению в нем могут остаться только журнал посещаемости и план работы вместо 50-70 документов, заполняемых сейчас воспитателями. Аналогичная работа проводится и по организация среднего профессионального и высшего образования.

Первая семейная советская школа(2023)|Фото: Накануне.RU

«Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда органы исполнительной власти, другие организации и ведомства запрашивают информацию и документы, которые не определены федеральным законодательством. Но и рамок, ограничивающих эти запросы, тоже нет. Поэтому наша задача -  создать рамку, за пределами которой никто ничего лишнего спрашивать с руководителей организации не сможет», - рассказала Наталья Алтыникова.

При этом в большинстве случаев запрашиваемые сведения – доступны в различных информационных системах и базах данных профильных ведомств.

«При высоком уровне цифровизации системы образования (а Владимирская область вошла в пятёрку лучших регионов страны по освоению ФГИС «Школа») - любая выборка данных должна производиться автоматически, без привлечения педагогов к бумажной работе. Нужно работать с улучшением управленческой логистики», - отметил Владимир Куимов.

пресс-конференция(2023)|Фото: avo.ru

Находясь во Владимире, эксперт Рособнадзора также приняла участие в работе созданного регионального штаба по разработке комплекса мер по преодолению кадровых проблем в образовательных организациях области.

«Перед нами стоит задача выработать эффективную систему подготовки будущих педагогов, которые бы возвращались работать в школу. Она должна включать и предпрофессиональную подготовку педагогически одаренных школьников с 8-9 классов, и целевое профессиональное обучение, и трудоустройство и поддержку молодых специалистов. Будет продолжена работа и по формированию кадрового резерва управленцев в системе образования, появятся адресные программы преподавателей повышения квалификации педагогов, нацеленные на точечное устранение предметных и методических дефицитов», - детализировал Владимир Куимов.

Эти направления работы станут частью единой стратегии развития региональной системы образования, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

 

 

Теги: работа педагогов, система образования, дебюрократизация,


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