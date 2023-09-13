Российские дикторы выступили против бесконтрольного использования технологии синтеза голоса

13 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Российские дикторы выступили против бесконтрольного использования технологии синтеза голоса

Российские актеры дубляжа совместно с Союзом дикторов России призвали законодательно урегулировать использование технологии синтеза голоса. Они разместили на Change.org петицию, которую на сегодняшний день подписали более 26 тыс. человек.
Читайте также:

В петиции отмечается, что искусственный интеллект развивается семимильными шагами, а технологии синтеза голоса позволяют использовать голос любого человека для озвучивания чего угодно. Любой диктор отныне находится под угрозой, так как его голосом могут быть озвучены любые видеоматериалы. Так, голос актера дубляжа Павла Дорофеева был незаконно использован в целях озвучивания видеоролика, дискредитирующего действия ВС РФ в СВО. Когда он обратился к компании, осуществившей запись его голоса для голосового помощника, ему объяснили, что никаких прав в данной ситуации у него нет.

"Голос человека – это нематериальное благо, а также биометрические персональные данные, следовательно, он должен быть защищен законом", - говорится в петиции.

Предлагается создать специальный отдел при Роскомнадзоре, который будет заниматься вопросами создания, функционирования и использования нейросетей и синтезов, рассматривать жалобы на разные сайты, боты и ресурсы, использующие технологии синтеза голоса. Продукты, созданные с использованием технологии синтеза голоса, должны иметь маркировку.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин накануне разместил в своем телеграм-канале фрагмент своего недавнего выступления, обработанный нейросетью: она самостоятельно распознала текст, перевела его на английский язык и отредактировала видео таким образом, чтобы мимика выглядела правдоподобной, и даже позаботилась о русском акценте. То есть проблема дипфейков становится все острее.

Теги: искусственный интеллект, биометрия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети