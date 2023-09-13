Российские дикторы выступили против бесконтрольного использования технологии синтеза голоса

Российские актеры дубляжа совместно с Союзом дикторов России призвали законодательно урегулировать использование технологии синтеза голоса. Они разместили на Change.org петицию, которую на сегодняшний день подписали более 26 тыс. человек.

В петиции отмечается, что искусственный интеллект развивается семимильными шагами, а технологии синтеза голоса позволяют использовать голос любого человека для озвучивания чего угодно. Любой диктор отныне находится под угрозой, так как его голосом могут быть озвучены любые видеоматериалы. Так, голос актера дубляжа Павла Дорофеева был незаконно использован в целях озвучивания видеоролика, дискредитирующего действия ВС РФ в СВО. Когда он обратился к компании, осуществившей запись его голоса для голосового помощника, ему объяснили, что никаких прав в данной ситуации у него нет.

"Голос человека – это нематериальное благо, а также биометрические персональные данные, следовательно, он должен быть защищен законом", - говорится в петиции.

Предлагается создать специальный отдел при Роскомнадзоре, который будет заниматься вопросами создания, функционирования и использования нейросетей и синтезов, рассматривать жалобы на разные сайты, боты и ресурсы, использующие технологии синтеза голоса. Продукты, созданные с использованием технологии синтеза голоса, должны иметь маркировку.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин накануне разместил в своем телеграм-канале фрагмент своего недавнего выступления, обработанный нейросетью: она самостоятельно распознала текст, перевела его на английский язык и отредактировала видео таким образом, чтобы мимика выглядела правдоподобной, и даже позаботилась о русском акценте. То есть проблема дипфейков становится все острее.