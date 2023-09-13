Российские гимнасты имеют шансы поехать на Олимпиаду в Париже

Российские гимнасты еще имеют шансы отобраться на Олимпиаду в Париже, но они не будут подписывать деклараций политического содержания, заявил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Так он прокомментировал призыв президента РФ Владимира Путина к российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх, если это возможно.

"Позиция президента правильная - каждый должен будет сам для себя решить вопрос об участии в Олимпиаде. Но у нас есть позиция, которую все наши спортсмены полностью разделяют, и мы об этом очень твердо заявили международной федерации: если вы в качестве условия нейтральности потребуете подписать декларацию об осуждении специальной военной операции, никто участвовать не будет. Я встречался со сборной, мы этот вопрос обсуждали. У нас нет ни одного человека, который был бы готов подписать такую декларацию", - цитирует Титова РИА Новости.

Стоит отметить, что Международный олимпийский комитет (МОК) не выдвигал таких требований к российским спортсменам – подписывать ничего не требуется, но атлетов каким-то образом будут проверять на отсутствие высказываний в поддержку СВО. Также не могут быть представлены спортсмены из командных видов спорта и участники обществ, связанных с силовиками (например, ЦСКА и "Динамо").