13 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Совфеде предложили дать жесткий ответ на запрет въезжать в Эстонию машинам с российскими номерами

Сенатор Андрей Клишас отреагировал на введенный властями Эстонии запрет въезжать в страну машинам с российскими номерами. В своем telegram-канале Клишас заявил, что от России нужны "жесткие зеркальные меры".

"Уже слышу разговоры, что мы – цивилизованные люди, и в отношении граждан ЕС ответные конфискационные правила при пересечении границы вводить не будем, что мы не такие и так далее. Могу на это ответить, что цивилизованные люди не должны позволять обращаться с собой, как с людьми второго сорта. Встречные зеркальные ограничения – только это может повлиять на отмену подобных "правил" ЕС", - написал Клишас.

Напомним, власти Эстонии с 10.00 13 сентября запретили въезд автомобилей с российскими номерами на свою территорию, сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна. Накануне аналогичный запрет был введен в Латвии. Власти стран, ужесточающих требования ко въезжающим на территорию Евросоюза россиянам, ссылаются на разъяснения Еврокомиссии по санкциям, которые члены союза могут применять к гражданам РФ. При этом сами разъяснения после широкого обсуждения в СМИ были скорректированы, в них уже не предъявляются жесткие требования изымать у россиян автомобили, смартфоны и ценные вещи в обязательном порядке. Тем не менее, документы ЕК и не запрещают этого. Устанавливать свои правила, не противоречащие рекомендациям Еврокомиссии, страны союза могут самостоятельно.

Теги: Андрей Клишас, Эстония, машины, Совет Федерации


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Ранее 13.09.2023 11:02 Мск Эстония ввела запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами

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