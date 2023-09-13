13 Сентября 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Vasily Fedosenko

Пекин потребовал разъяснить слова Подоляка о "слабом интеллектуальном потенциале" КНР

В МИД КНР заявили, что киевские власти должны разъяснить высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о "слабом интеллектуальном потенциале" Китая и Индии.

"Я не имею представления о предпосылках данного заявления", - сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Он должен дать разъяснение и объясниться", - приводит ее слова ТАСС.

Ранее глава офиса украинского президента заявил о "слабом интеллектуальном потенциале" таких стран, как Индия и Китай, которые якобы "не анализируют последствия" своих действий.

Напомним, Китай проводит сдержанную политику в контексте военной спецоперации на Украине. В апреле МИД КНР объявил о назначении спецпредставителя Китая по урегулированию российско-украинского конфликта. Ли Хуэй, который является бывшим послом Китая в России, уже посетил все заинтересованные страны.

Теги: китай, подоляк, киев


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