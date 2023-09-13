Треть сгоревших в этом году в России лесов приходится на Якутию

В этом году площадь сезонных лесных пожаров в России снизилась вдвое, при этом треть сгоревших лесов приходится на Якутию, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников на форуме "Леса России".

"Лесопожарный сезон был непростым, первое возгорание у нас было уже в марте. С марта по май пожары были на большей части Урала и Сибири. Но нам удалось удержать стихию. Было зарегистрировано 11 тысяч лесных пожаров площадью 4,3 млн га, что вдвое меньше среднемноголетних значений", - цитирует Советникова "Интерфакс".

На Якутию пришлось примерно 35% всех сгоревших в стране в 2023 году лесов. А на Якутию и еще пять регионов: Хабаровский край, Магаданскую, Амурскую, Свердловскую и Еврейскую автономную области – приходится 85% сгоревших лесов.