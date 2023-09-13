13 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;ВымпелКом&quot;

Членкор РАН заявил, что в цифровизации школ заинтересован корпорации, чтобы выискивать самых талантливых учеников

Цифровизация школ выдавливает самых талантливых учителей, которые любят свой предмет и хорошо учат детей. Но она продвигается, так как нужна корпорациям, заинтересованным в выдергивании самых талантливых выпускников. Об этом заявил член-корреспондент РАН, профессор ряда вузов и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев.
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Он сообщил, что из московской школы №444, где учится его дочь, была вынуждена уйти прекрасный учитель математики Екатерина Андреева, так как она принципиально отказывалась от "цифровой халтуры", к которой принуждают учителей. Так, в Москве необходимо использовать Московскую электронную школу.

"Это делается для того, чтобы у корпораций было картина по всей Москве, чтобы была собрана информация о самых лучших школьниках. Для нас школа - это место, куда мы отдаем детей, чтобы они вернулись образованными. А для них школа - это полигон, где пасутся коровы, которых они потом будут доить. Школьников, может быть, они и отловят, но они разрушают тем самым школу своим беспардонным вмешательством. Из школы постепенно выдавливаются учителя, которые любят и умеют работать с классом", - рассказал Савватеев.

По его мнению, Андреева найдет себе работу в другой школе, но вместо того чтобы готовить победителей олимпиад среди увлеченных математикой старшеклассников, она будет учить таблице умножения тех, кому математика безразлична. И в этом трагедия современной российской школы, считает членкор РАН.

1 сентября депутат Госдумы Анна Скрозникова заявила, что в школах России не хватает 250 тыс. учителей. Саватеев отмечает, что во многих российских школах, особенно в провинции, один учитель зачастую вынужден вести несколько предметов, а во многих районах даже европейской части страны на многие десятки километров вокруг не найти учителя физики или химии.

Теги: школа, цифровизация


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