13 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба кремля

Рашников не смог оспорить включение в санкционный список ЕС

Суд ЕС отклонил иск председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова, который требовал исключить его из европейских санкционных списков, сообщает ТАСС.

Напомним, Рашников попал в список лиц и организаций, против которых ЕС ввел четвертый пакет антироссийских санкций. В ММК заявили, что считают санкции необоснованными. Рашников в мае 2022 года оспорил в Европейском суде включение в санкционный список Евросоюза.

В начале марта 2022 года стало известно, что 79,76% акций ММК перешли в собственность российской компании "Альтаир". Ранее они принадлежали Mintha Holding Limited (Республика Кипр) Конечным бенефициаром обеих компаний является Виктор Рашников.

Теги: ММК, Виктор Рашников, акции, санкции,


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