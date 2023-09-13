На окраине Екатеринбурга возле бассейна нашли труп мужчины

Сегодня недалеко от бассейна на улице Зои Космодемьянской в Екатеринбурге был обнаружен труп мужчины. Сообщение о трупе поступило в отдел полиции № 13 около 12.30 часов от медиков "скорой помощи".

Как уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу, личность покойного установлена - это 48-летний местный житель. По свидетельству очевидцев, мужчине стало плохо и он упал на улице.

Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга добавил, что по факту смерти уже организована проверка. Проведен осмотр места происшествия, а тело умершего направлено на экспертизу, чтобы определить точную причину смерти. По предварительным данным - без криминала.