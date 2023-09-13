13 Сентября 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Компанию из Санкт-Петербурга оштрафовали на 1,3 млн рублей из-за контракта на проект ФОКа в Копейске

В Копейске Челябинской области компанию из Санкт-Петербурга оштрафовали на 1,35 млн рублей за неисполнение обязательств по муниципальному контракту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Между компанией "Городской центр экспертизы строительства и проектирования" и управление строительства Копейске в 2022 году был заключен контракт на выполнение работ по обследованию и корректировке проектно-сметной документации на строительство ФОКа в целях установления технической возможности дальнейшего использования объекта. Компаний должна была сделать проектную документацию и получить на нее положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость работ составила 2,7 млн рублей.

Однако обязательства не были исполнены, поскольку государственной экспертизой на подготовленную подрядчиком документацию выданы отрицательные заключения. В отношении компании было возбуждено административное дело.

Теги: ФОК, контракт, штраф,


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