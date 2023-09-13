США предпримут "необходимые шаги", если КНДР предоставит России оружие - Госдеп

США не будут колебаться и предпримут "необходимые шаги", если КНДР согласится предоставить России оружие, заявил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер. По его словам, передача оружия между Россией и Северной Кореей нарушит значительное число резолюций Совета безопасности ООН.

Миллер добавил, что в Вашингтоне будут пристально следить за происходящим во время встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына и "в случае необходимости без колебания предпримут шаги для привлечения к ответственности данных лиц".

Ранее высокопоставленные американские военные и чиновники высказывали предположение, что переговоры российского и северокорейского лидеров будут связаны с темой оружия.