"Уральские авиалинии" рассказали пассажирам, как получить компенсацию в 100 тысяч рублей

Авиакомпания "Уральские авиалинии" выпустила инструкцию, где рассказала, как пассажирам рейса U6-1383 получить свою "компенсацию за испуг".

Напомним, что самолет "Уральских авиалиний" А320 следовал по маршруту Сочи - Омск. Около 5 утра мск экипаж сообщил о проблемах с оборудованием. Борт посадили в поле у поселка Каменка в 180 километрах от Новосибирска. На борту было больше сотни пассажиров, в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

Для получения выплаты пассажирам необходимо скачать форму заявления на сайте авиакомпании, заполнить ее, а после вместе с выпиской реквизитов банка, паспортом и документами на ребенка (в случае полета вместе с ребенком) отсканировать и отправить в радел обратной связи на сайте компании. Пошаговая инструкция прописана на социальных сетях перевозчика.

Все оригиналы документов также можно предоставить по адресу: г. Екатеринбург, переулок Утренний, 1г.

По предварительным данным, у A320 не открылись закрылки, борт не смог приземлиться в Омске, так как в местном аэропорту слишком короткая взлетно-посадочная полоса — там не хватило бы места, чтобы затормозить без закрылок. Самолет направили в аэропорт Новосибирска. Во время полета из-за сильного встречного ветра на борту закончилось топливо, поэтому пилоты приняли решение сесть в поле.