13 Сентября 2023
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Фото: скриншот с telegram-канала Дмитрия Медведева / t.me/medvedev_telegram

В США обеспокоены ростом производства вооружений в России

Официальные лица в США и Европе сообщают, что России удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, введенные Западом, чтобы расширить производство ракет до уровня сверх того, который был до начала СВО. Об этом сегодня пишет New York Times.
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Сразу после начала СВО Россия была вынуждена резко замедлить производство ракет и другого вооружения, но к концу 2022 года военно-промышленное производство снова начало набирать обороты. Россия научилась обходить санкции и запреты через разные страны.

"Благодаря доходам от высоких цен на энергоносители российские службы безопасности и министерство обороны смогли в обход санкций ввозить микроэлектронику и другие западные материалы, необходимые для крылатых ракет и другого высокоточного оружия. В результате военное производство не только восстановилось, но и резко выросло", - пишет издание.

В результате Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа. По оценкам Кусти Салма, высокопоставленного чиновника Министерства обороны Эстонии, текущее производство боеприпасов в России в семь раз больше, чем на Западе. Это возможно, в частности, благодаря более низким затратам. Так, изготовление 155-миллиметрового артиллерийского снаряда обходится западным странам в 5-6 тыс. долларов, в то время как производство сопоставимого 152-миллиметрового артиллерийского снаряда обходится России примерно в 600 долларов, говорит он.

В США опасаются, что зимой по энергетической инфраструктуре Украины снова будут наноситься удары.

Теги: оружие, ракеты


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