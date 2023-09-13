В США обеспокоены ростом производства вооружений в России

Официальные лица в США и Европе сообщают, что России удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, введенные Западом, чтобы расширить производство ракет до уровня сверх того, который был до начала СВО. Об этом сегодня пишет New York Times.

Сразу после начала СВО Россия была вынуждена резко замедлить производство ракет и другого вооружения, но к концу 2022 года военно-промышленное производство снова начало набирать обороты. Россия научилась обходить санкции и запреты через разные страны.

"Благодаря доходам от высоких цен на энергоносители российские службы безопасности и министерство обороны смогли в обход санкций ввозить микроэлектронику и другие западные материалы, необходимые для крылатых ракет и другого высокоточного оружия. В результате военное производство не только восстановилось, но и резко выросло", - пишет издание.

В результате Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа. По оценкам Кусти Салма, высокопоставленного чиновника Министерства обороны Эстонии, текущее производство боеприпасов в России в семь раз больше, чем на Западе. Это возможно, в частности, благодаря более низким затратам. Так, изготовление 155-миллиметрового артиллерийского снаряда обходится западным странам в 5-6 тыс. долларов, в то время как производство сопоставимого 152-миллиметрового артиллерийского снаряда обходится России примерно в 600 долларов, говорит он.

В США опасаются, что зимой по энергетической инфраструктуре Украины снова будут наноситься удары.