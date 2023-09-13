На трассе "Пермь – Екатеринбург" введут ограничения 13 и 14 сентября

На федеральной трассе "Пермь – Екатеринбург" 13 и 14 сентября будут введены ограничения из-за дорожных работ.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, на автомобильной дороге Р-242 под путепроводом на 285 км Нижнесергинского района будет ограничено движение. Это связано с работами по монтажу балок пролетных строений при капитальном ремонте путепровода.

Ограничения будут действовать 13 сентября с 22:00 до 23:15, а также 14 сентября – с 0:00 до 6:15 и с 22:00 до 23:15.

"Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автолюбителям планировать маршруты своего движения с учетом указанных ограничений", - призывают в ГИБДД.