Екатеринбуржцам запретят посещать сквер в Шарташском лесопарке

Часть Шарташского лесного парка будет закрыта для посещения горожан до 30 ноября. За это время территорию сквера собираются благоустроить. О закрытии доступа к участку сообщает паблик "Шарташский лесной парк" Вконтакте.

Реализация проекта по Благоустройству территории вокруг Универсальной площадки стартует уже на этой неделе. Планируется проложить дорожки, посадить газон и высадить деревья.

"На территории парка продолжается реализация Мастер-плана (концепции) регионального рекреационно-оздоровительного кластера "Шарташский лесной парк", утвержденного губернатором Свердловской области Куйвашевым Евгением Владимировичем 28.07.2021 года. На период строительных работ просим отказаться от посещения данной локации! Приносим свои извинения за возможно доставленные неудобства!" - говорится в сообщении.