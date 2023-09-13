На добровольцев возложат материальную ответственность за утрату или порчу военной технику

Для военнослужащих добровольческих формирований может быть установлена материальная ответственность за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных вооружения, военной техники и материально-технических средств. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Авторы инициативы отмечают, что добровольческие формирования обеспечиваются всем необходимым, но не несут никакой материальной ответственности за утрату или намеренное приведение в негодность вооружения, техники или имущества, в то время как контрактники и призывники несут.

Предлагается установить размер материальной ответственности добровольца в размере причиненного им ущерба, но не более одного месячного денежного содержания. Если доброволец уволен с военной службы и не был привлечен к материальной ответственности, ущерб с него будут взыскивать в соответствии с решением суда по иску, предъявленному командиром воинской части.