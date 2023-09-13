В Москве задержали сотрудника ОПК за поставку контрафакта для высокоточного оружия

В Москве задержан руководящий сотрудник одного из оборонных предприятий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Москве и области.

По данным ведомства, задержанный участвовал в хищении средств, "выделяемых для выполнения работ в рамках государственного оборонного заказа для производства компонентов систем вооружения повышенной точности ВС РФ". Он организовал мошенническую схему поставки контрафактной продукции, добавили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Коммерческий подкуп". Подозреваемому грозит до пяти лет заключения.