13 Сентября 2023
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Фото: ПМЭФ, скриншот трансляции

Депутат Лантратова предложила оформлять аналог "Пушкинской карты" детям с 7 лет

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила расширить доступ к "Пушкинской карте" для детей с семи лет. С таким предложением она обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
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"Пушкинская карта" — это программа культурного просвещения молодых россиян в возрасте от 14 до 22 лет, запущенная в 2021 году. Ежегодно на карту поступают 5 тыс. рублей. Ее обладателями стали почти 9 млн человек, сообщила недавно министр культуры РФ Ольга Любимова.

Как написала Лантратова в своем телеграм-канале, она получает многочисленные обращения от родителей и учителей с просьбой рассмотреть возможность расширения доступа к программе для детей младшего возраста. Инициативу уже поддержало Минпросвещения, пообещав проработать ее совместно с Минкультом, но вопрос пока не решен.

Депутат предлагает назвать карту для младших детей "Золотой ключик" и сделать ее номиналом 3 тыс. рублей. Всего в России проживает около 13 млн детей 7-13 лет.

Организация "Общественный уполномоченный по защите семьи" считает, что нужно обеспечивать реальные льготы всем детям на входе в учреждения культуры, а не только тем, кто сообщает персональные данные. "Пушкинскую карту" можно оформить только через "Госуслуги". Остальным подросткам эти льготы не положены.

Теги: дети, пушкинская карта


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