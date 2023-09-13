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Фото: Накануне.RU

"Пока поля не закончились". Депутат Госдумы Селезнев призвал лишить лицензии "Уральские авиалинии"

Депутат и первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев призвал лишить компанию "Уральские авиалинии" лицензии. Такое предложение он написал в своих соцсетях после того, как самолет перевозчика совершил посадку в пшеничном поле.
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"Пилотов нужно, безусловно, к награде за мужество, а вот компанию пора лишать лицензии, пока везение либо сельскохозяйственные поля не закончились", - написал Селезнев.

Он также отметил, что "компенсация за испуг" в размере 100 тыс. рублей для каждого пассажира не является для авиакомпании существенной суммой. Депутат намекнул, что на этом фоне слова директора "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова про "заботы по полной программе об этих людях" не являются искренними.

"159 пассажиров могут получить за такой вот испуг от компании, в которой становится уже традицией надеясь на супер профессиональных пилотов, сажать свои самолеты в кукурузные и пшеничные поля, по 100 т р, итого суммарно выплаты "испуганным" предполагаются в размере 15,9 млн руб. Для одной из крупнейших авиакомпаний страны с оборотом в многие десятки миллиардов в год выплата копеечная, тем более она будет компенсирована, по всей видимости, страховой компанией", - добавил Селезнев.

Ранее социотехнолог Роман Алехин также заявил, что командира экипажа и второго пилота самолета "Уральских авиалиний", следует наградить, а руководство авиакомпании - наказать.

Напомним, самолет "Уральских авиалиний" А320 следовал по маршруту Сочи-Омск. Около 5 утра мск экипаж сообщил о проблемах с оборудованием. Борт посадили в поле у поселка Каменка в 180 километрах от Новосибирска. На борту было больше сотни пассажиров, том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Теги: Уральские авиалинии, лицензия, поле, Госдума, Селезнев


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