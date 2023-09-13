1300 "Коробок добра" отправили из Сургута в зону СВО

Из Сургута в зону СВО уехала очередная фура с гуманитарным грузом. Заместитель начальника управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Сургута Михаил Яцик сообщил, что в сборе груза приняли активное участие два городских предпринимателя. Михаил Яцик отметил, что местные предприниматели регулярно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи. В этот раз собраны столь необходимые бойцам носки и 20 маскировочных сетей общей площадью 360 "квадратов".

"Маскировочные сети на фронте очень нужны. Сейчас идет смена сезона. Также они быстро изнашиваются. Поэтому в них есть постоянная необходимость", - пояснил Михаил Яцик.

По словам первого заместителя генерального директора ООО "Пицца Сургут" Анны Карагузиной, маскировочные сети были специально закуплены, чтобы отправить их бойцам. Анна Карагузова считает, что люди должны сплотиться и участвовать в сборе помощи должен каждый сургутянин.

Напомним, что многие акции по сбору мирным жителям проходят в городе при поддержке Администрации Сургута.

Индивидуальный предприниматель ("Югорский деликатес") Игорь Толстой сообщил, что к нему обратились специалисты Администрации города, и он, конечно, согласился помочь. Собраны 255 пар носков. У Игоря Толстого, по его словам, в зоне СВО служат много друзей, одноклассников, знакомых, он уверен - им надо помогать.

"Носки - одни из самых ходовых товаров. Сейчас в преддверии холодов мы приобрели побольше теплых пар для наших ребят", - сказал предприниматель.

Руководитель Штаба добровольцев Югры Светлана Басова отметила, что состоялась отправка "практически моногруза". Собраны "Коробки добра" (1,3 тыс.), "Посылки солдату" (300), канцелярские товары. Груз распределят по всей линии фронта. Запросы есть на средства личной гигиены, продукты, инвентарь для инвалидов. Общий объем отправленной из Сургута гуманитарной помощи без учета сегодняшнего груза – 3 030 тонн.