Правительство России повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 20%

Правительство России повысило с 15% до 20% первоначальный взнос по всем программам льготной ипотеки. Это следует из постановления №1474, отмечают российские СМИ.

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Изменения коснутся всех видов ипотеки с господдержкой: IT-ипотека, сельская ипотека, дальневосточная ипотека, а также непосредственно льготная ипотека на новостройки.

За повышение первоначального взноса выступали Минфин и Центральный банк, которые опасаются перегрева рынка недвижимости и закредитованности населения. По данным банка "ДОМ.РФ", сейчас до 80% всех кредитов на жилье в новостройках выдается по льготным программам ипотеки.

Против выступали участники рынка и Минстрой. Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявлял, что увеличение первоначального взноса отразится на спросе – он снизится на 20% и больше.