Захарова назвала спекуляцией данные о включении Навального* в обмен заключенными с США

Информация о том, что Алексей Навальный* якобы может рассматриваться для обмена заключенными между Россией и США, является спекуляцией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее публикация об этом появилась в издании The Wall Street Journal.

"Это спекуляции, которые не требуют ни комментария официального, ни обсуждения неформального", - сказала Захарова.

Она добавила, что информация об обмене заключенными не может обсуждаться через американские газеты, передает ТАСС.

По данным The Wall Street Journal, которое ссылается на источники среди чиновников нескольких стран, помимо Навального рассматриваются и другие осужденные российские оппозиционеры. Москва заинтересована в возвращении Вадима Красикова. Он был приговорен в ФРГ к пожизненному сроку по обвинению в убийстве Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Хангошвили в России обвиняли в причастности к теракту в Ингушетии в 2004 году.

Американские власти в рамках сделки хотят вернуть журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца Пола Уилана.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга