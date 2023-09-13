13 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В городе в Челябинской области в школах ввели карантин из-за ОРВИ

В Снежинске Челябинской области с 14 сентября школьников отправляют на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации ЗАТО, в городе в период с 4 по 10 сентября зарегистрировано 394 случая ОРВИ. Рост заболеваемости составил 37,6%.

На дистанционное обучение были переведены две школы, еще в четырех школах на карантин закрыто 37 классов. Введены карантинные мероприятия в трех детских садиках.

Карантин продлится до 20 сентября. На этот же период вводится карантин в учреждениях дополнительного образования, где учебный процесс идет в закрытых помещениях. Массовые мероприятия в закрытых помещениях запретили.

Напомним, в августе в Снежинске в четыре раза выросла заболеваемость внебольничными пневмониями. В период с 1 по 9 августа зарегистрировано 46 случаев внебольничной пневмонии среди детского и взрослого населения города. У большинства заболевших выделен возбудитель — Mycoplasma pneumoniae. Инфекция передается воздушно-капельным путем.

Теги: карантин, школы, ОРВИ,


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