Эстония ввела запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами

Власти Эстонии с 10 утра 13 сентября запретили въезд автомобилей с российскими номерами на свою территорию, сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна. Накануне аналогичный запрет был введен в Латвии.

Власти стран, ужесточающих требования ко въезжающим на территорию Евросоюза россиянам, ссылаются на разъяснения Еврокомиссии по санкциям, которые члены союза могут применять к гражданам РФ. При этом сами разъяснения после широкого обсуждения в СМИ были скорректированы, в них уже не предъявляются жесткие требования изымать у россиян автомобили, смартфоны и ценные вещи в обязательном порядке. Тем не менее, документы ЕК и не запрещают этого. Устанавливать свои правила, не противоречащие рекомендациям Еврокомиссии, страны союза могут самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Финляндия не стала вводить жестких ограничений на въезд в страну машин с российскими номерами.