В Нижнем Тагиле определились с датой начала отопительного сезона

Отопительный сезон в Нижнем Тагиле стартует со следующего понедельника, 18 сентября. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.

Как рассказал сегодня мэр на своей странице в соцсети, он уже подписал соответствующее постановление.

"Первыми тепло получат школы, садики, больницы и учреждения дополнительного образования. Постепенно начнется заполнение систем в жилом фонде", - отметил Пинаев.

Напомним, что в Екатеринбурге отопительный сезон стартовал на этой неделе. Сообщалось, что он будет проходить в два этапа, также возможны отключения горячей воды.