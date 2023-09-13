Уральская птицефабрика "Рефтинская" начала поставки в Белоруссию и Казахстан

Свердловская птицефабрика "Рефтинская" начала поставлять свою продукцию под брендом PervaFood по России, а также в Белоруссию и Казахстан. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Уральской агропромышленной группы".

Через известные маркетплейсы жители всех регионов РФ, Белоруссии и Казахстана могут заказать мясные основы для вторых блюд и крем-супы, произведенные на Урале. Также "Рефтинская" начала поставлять крем-пасты из цыпленка и крем-супы в оффлайн-магазины "Пятерочка" и "Перекресток" в Москве, Саратове, Оренбурге, Липецке, Белгороде, Орле и других городах Центрального и Приволжского федеральных округов.

Как отметила управляющий директор УралАгроГруппы Ирина Макарова, мощностей "Рефтинской" и потенциала бренда PervaFood достаточно, чтобы и дальше увеличивать присутствие по России и в странах СНГ.

Напомним, производство готовых блюд на Рефтинской птицефабрике было запущено в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что уральская птицефабрика сможет поставлять свою продукцию в страны Персидского залива.