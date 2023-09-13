Информация о том, что Россия готовит госпереворот в Армении, - вброс,- Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова полагает, что заявления о том, что в Армении присутствуют российские бойцы, которые якобы должны устроить переворот в стране, является вбросом.

Мнение Захаровой приводит РИА Новости.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел России отреагировали на серию недружественных шагов, принятых руководством Армении на фоне сомнений в официальных кругах и элите целесообразности союзнических связей в рамках организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и с Россией на двусторонней основе, а также в реализуемости комплекса трехсторонних договоренностей Москвы, Еревана и Баку 2020-22 гг. о путях нормализации армяно-азербайджанских отношений. Посол Армении в Москве Bагаршак Арутюнян был вызван в МИД России. Ему было сделано жесткое представление и передана нота протеста, в которой указано на неприемлемость оскорбительных высказываний Председателя Национального собрания Республики Армения Алена Симоняна от 6 сентября в адрес официального представителя МИД России, директора Департамента информации и печати Марии Захаровой и российского внешнеполитического ведомства в целом.