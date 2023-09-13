13 Сентября 2023
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Политика В России
Фото: kremlin.ru

Кремль: Россия и КНДР продолжат взаимодействие в сфере ВТС

Россия и КНДР сотрудничают во благо народов двух стран, а не против кого бы то ни было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все остальные вопросы касаются только наших двух стран, двух суверенных стран, и не должны быть предметом обеспокоенности третьих государств ", - заявил Песков телеканалу "Россия".

Представитель Кремля добавил, что Россия, несмотря ни на какие "замечания и окрики извне", будет строить отношения с КНДР на взаимовыгодной основе.

Песков отметил, что полный комплекс отношений подразумевает в том числе взаимодействие в сфере ВТС и обмен мнениями по безопасности. По его словам, "все это тоже будет осуществляться".

Напомним, сегодня лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром "Восточный". Его бронепоезд приехал на железнодорожную станцию космодрома, и уже на территории "Восточного" его встретил Владимир Путин.

Президент России и лидер Северной Кореи провели переговоры на "Восточном". В них также приняли участие глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, которые ждали президента на космодроме.

По словам Пескова, переговоры Путина и Ким Чен Ына в расширенных составах продолжались около полутора часов. По окончании переговоров с участием делегаций лидеры провели отдельную беседу в формате тет-а-тет.

Теги: кндр, россия, песков


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