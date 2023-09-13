В Челябинске задержали мужчину, который из мести поджег чужой автомобиль

В Челябинске задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге автомобиля Toyota Yaris, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратился 36-летний мужчина с заявлением о поджоге его автомобиля на автостоянке у дома по улице Салавата Юлаева. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что к совершению преступления может быть причастен знакомый потерпевшего, с которым у него имеется давний конфликт. Его задержали. Он рассказал, что так решил отомстить бывшему приятелю. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.