13 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Доцент кафедры УрФУ перевела мошенникам миллионы

В Екатеринбурге доцент кафедры Уральского федерального университета стала жертвой мошенников. Аферисты "обрабатывали" преподавателя почти неделю.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, еще 6 сентября с женщиной по телефону связался неизвестный, который представился "сотрудником государственной службы". Он с ходу заявил, что работники банка, клиентом которого она является, якобы допустили утечку информации и ее средства находятся под угрозой. Далее потерпевшей позвонила "сотрудник Центрального банка" и предложила перевести деньги на "безопасный счет". Поверив мошенникам, доцент сняла со вклада 916 тысяч и перевела на "безопасную карту".

Уже на следующий день ей вновь позвонила "сотрудник ЦБ РФ". По ее указанию женщина со своего зарплатного счета обналичила еще 400 тысяч рублей, которые также внесла на указанную ей карту.

На этом аферисты не успокоились. Утром 11 сентября преподавателю УрФУ позвонил мужчина и заявил, что на имя собеседницы взяли кредит на 1,3 млн рублей. По его словам, кредит оформлен с территории сопредельного государства, и неизвестные могут использовать эти деньги против России. Мошенник потребовал оформить так называемый "зеркальный кредит" на ту же сумму, что жертва и сделала.

Затем женщина встретилась с дочерью и рассказала о случившемся. Та посоветовала обратиться в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Общая сумма ущерба превысила 2,6 млн рублей.

В полиции Екатеринбурга в очередной раз напоминают, что сотрудники правоохранительных органов, банков и иных госструктур никогда не звонят и не требуют оформлять "зеркальные займы". А никаких "безопасных счетов" в принципе не существует.

Ранее уральские банкиры рассказали, как можно легко распознать телефонных мошенников.

Теги: мошенники, доцент, полиция, Екатеринбург


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