Baza: Два человека погибли в результате ракетного удара по Севастополю

Два человека, предварительно, погибли в результате ракетного удара со стороны ВСУ по территории судоремонтного морского завода имени Орджоникидзе в Севастополе, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, общее число пострадавших увеличилось до 26 человек. Уточняется, что все погибшие и пострадавшие - сотрудники завода.

Также Baza сообщает, что в результате атаки были повреждены два судна, находившиеся на ремонте: большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной ракетной атаки возник пожар на Севморзаводе. По предварительной информации, пострадало 24 человека, написал он в телеграм-канале.

В Минбороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера.