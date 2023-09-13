В Пыть-Яхе следователи начали проверку из-за упавшего в яму с кипятком школьника

Следователи начали проверку после того, как в Пыть-Яхе ребенок упал в яму с кипятком, образовавшуюся в результате порыва труб, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Восьмилетний мальчик упал в яму по пути в школу. Он получил ожоги ног и сейчас находится дома, на больничном.

По поручению главы ведомства Михаила Мокшина проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), говорится в сообщении.

Будут установлены причины, по которым образовалась яма с кипятком, а действиям коммунальщиков - дана правовая оценка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.