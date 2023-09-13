13 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

Екатеринбург впервые примет "Содружество наций"

Впервые в истории Екатеринбурга на территории города пройдут Международные соревнования по пауэрлифтингу "Содружество наций". Об этом сообщает департамент информполитики региона.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил провести на высоком организационном уровне Международные соревнования по пауэрлифтингу "Содружество наций", - говорится в сообщении.

Состязания между лучшими спортсменами сборных России пройдут по дисциплинам: жим, жим классический, троеборье, троеборье классическое с 10 по 19 ноября. За призовые места поборются Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстана, Азербайджан, Китай, Грузия, Армения и Кот-д’Ивуар. Всего ожидается участие порядка 350 спортсменов.

Соревнования пройдут в трех возрастных категориях: среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин

Теги: Екатеринбург, Содружество наций, соревнования, пауэрлифтинг


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