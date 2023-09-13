Во Франции остановили продажи iPhone 12 из-за превышения допустимого уровня радиации

Французская служба по надзору за радиацией (ANFR) запретила продажи смартфона iPhone 12 из-за превышения допустимого уровня излучаемой радиации, заявил министр цифровой экономики республики Жан-Ноэль Барро изданию Le Parisien.

Исследования ANFR показали, что удельный коэффициент поглощения (SAR) у этой модели смартфонов немного выше, чем разрешено законом, сообщил Барро.

По словам министра, обновления программного обеспечения будет достаточно, чтобы устранить проблемы с радиацией у модели, которую Apple продает с 2020 года.

"Ожидается, что Apple отреагирует в течение двух недель. Если они не сделают этого, я готов отозвать все iPhone 12, находящиеся в обращении. Правило одинаково для всех, включая цифровых гигантов", - заявил министр.

Также ANFR передаст результаты своих исследований в регулирующие органы других стран ЕС, так что они тоже могут ввести запреты и ограничения для iPhone 12.

Удельный коэффициент поглощения (англ. specific absorption rate, SAR) электромагнитной энергии — показатель, определяющий энергию электромагнитного поля, поглощающуюся в тканях тела человека за одну секунду. Данным показателем, в частности, измеряют величину вредного воздействия мобильных телефонов на человека. Согласно исследованиям, превышение норм SAR может увеличить риск некоторых форм рака.