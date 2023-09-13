С 1 сентября учителей законодательно оградили от любой непрофильной работы

С 1 сентября вступили в силу изменения в федеральном законе об образовании, согласно которым с учителей теперь запрещено требовать более того, что установлено законом. На эту важную особенность обратил внимание учитель истории и обществознания студии "Учимся вместе" Иннокентий Кресик.

Он отмечает, что утвержден перечень документации, подготовка которой осуществляется педагогическими работниками при реализации основных общеобразовательных программ. В нем всего пять пунктов:

1. Рабочая программа учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля.

2. Журнал учета успеваемости.

3. Журнал внеурочной деятельности (для педагогических работников, осуществляющих внеурочную деятельность).

4. План воспитательной работы (для педагогических работников, осуществляющих функции классного руководства).

5. Характеристика на обучающегося (по запросу).

"Это то, что учитель должен делать за свою зарплату. Второй – гораздо более обширный список обязанностей, по которым нужно обязательно (!!) заключить договор, написать инструкцию и платить (тоже обязательно). Есть нюанс. Субъект РФ в праве выпустить дополнение к перечню №1. И мне очень бы хотелось посмотреть на этот документ, ибо выпустить его, не нарушив права работников образования и букву закона… ну, посмотрим!" - написал Кресик.

Интересно, что п. 6.2 ст. 47 закона об образовании прямо говорит, что "не допускается возложение на педагогических работников общеобразовательных организаций работы, не предусмотренной частями 6 и 9 настоящей статьи". Часть 6 - это вышеприведенный перечень, а часть 9 - об участии в проведении государственной итоговой аттестации.

Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга школьный учитель информатики Михаил Богданов отмечает, что эти изменения в федеральный закон были инициированы министром просвещения Сергеем Кравцовым.

"Должен сказать, что такое изменение Закона - это очень сильный удар по всем крюючкотворам и бюрократам в системе образования и присосавшимся к ней сторонним "запрашивателям сведений". В частности, например, теперь де-факто незаконно требовать от учителя (не заключив дополнительного договора) сдачу "корректировок программы" и прочих сугубо бюрократических никому не нужных бумажек, которые не вписываются в указанный выше перечень. По факту, с 1 сентября текущего года у учителя, директора или завуча есть, как говорил профессор Преображенский ("Собачье сердце"), "фактическая бумажка! броня!", на основании которой можно отказываться от любых непрофильных запросов..." - пишет Богданов.

Напомним, в декабре 2022 года мониторинг Общественного совета при Рособрнадзоре показал, что 60% учителей по-прежнему заполняют документы, которых нет в перечне пяти обязательных, утвержденном Минпросвещения. Учителя жалуются на огромное количество каких-то таблиц, которые им нужно сдавать для разных органов, опросов, которые нужно проводить, отчетов и т.п. Причем все это сдается как в электронном, так и бумажном виде. Более свежих данных по вопросу бюрократии в школах пока нет.